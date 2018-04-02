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Ямальцев приглашают испытать себя в снежной гонке
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Ямальцев приглашают испытать себя в снежной гонке 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В ближайшую субботу, 7 апреля, в окрестностях Тарко-Сале впервые пройдет экстремальный забег «Гонка Ямала». Трасса протяженностью до десяти километров изобилует снежными препятствиями.
На сегодняшний день заявки на участие подали больше 60 человек.
По словам Галины Аксёновой, директора МБУ «Центр развития туризма», это совершенно новое мероприятие:
— Идея моя. Я ее лет пять вынашивала, и все никак не доходили руки до ее реализации.
Кроме того, как отметили организаторы, арктическая погода не должна подкачать, апрель же за окном, ниже минуса 30 температура точно не станет.
Что ждет гонщиков?
— Точно скажу, гонка будет не из легких. Помимо гонок, на пути будут тоннели, глубокий рыхлый снег, по которому придется бежать на снегоступах. Старт будет на Окуневке, за городом, в лесу, где уже сооружены снежные завалы, для их преодоления понадобятся веревки. Соревнования пройдут как в личном, так и в командном зачете, — сообщила Галина Семёновна.
А чтобы стать участником необычного забега, нужно собрать команду из 6 человек (4 мужчин и 2 женщины) старше 18 лет и подавать заявку на электронную почту centr_ex-turizm@mail.ru
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