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Роднина объяснила, почему ее дочь живет в США
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Роднина объяснила, почему ее дочь живет в США 

Рамблер 1 час назад
Прославленная фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему ее дочь живет в США, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sports.ru.
По ее словам, «вина» за то, что ее дочь от брака с бизнесменом Леонидом Миньковским живет в Америке, частично лежит на ней, а частично на бывшем муже. Роднина подчеркнула, что таково было желание Миньковского, а при разводе суд встал на его сторону, также удовлетворив требование о запрете Алене Миньковской въезжать в Россию до 18 лет.
Между тем на вопрос, патриотом какой страны является Алена, Роднина ответить не смогла, но подчеркнула, что старается не обсуждать с дочерью политические вопросы.
«Потому что все время начинается конфликт», — объяснила она.
По словам Родниной, иногда дочь говорит ей, что она голосует за «плохие» законы, но никогда не стыдится матери.
32-летняя Алена Миньковская с 1990 года живет в США. В данный момент девушка работает журналисткой на видеопортале американского издания Huffington Post.
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