Роднина объяснила, почему ее дочь живет в США

По ее словам, «вина» за то, что ее дочь от брака с бизнесменом Леонидом Миньковским живет в Америке, частично лежит на ней, а частично на бывшем муже. Роднина подчеркнула, что таково было желание Миньковского, а при разводе суд встал на его сторону, также удовлетворив требование о запрете Алене Миньковской въезжать в Россию до 18 лет.

Между тем на вопрос, патриотом какой страны является Алена, Роднина ответить не смогла, но подчеркнула, что старается не обсуждать с дочерью политические вопросы.

«Потому что все время начинается конфликт», — объяснила она.

По словам Родниной, иногда дочь говорит ей, что она голосует за «плохие» законы, но никогда не стыдится матери.

32-летняя Алена Миньковская с 1990 года живет в США. В данный момент девушка работает журналисткой на видеопортале американского издания Huffington Post.