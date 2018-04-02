Под Кировском прошли соревнования «Лапландские легенды Хибин»

Соревнования «Лапландские легенды Хибин» проходит в районе поля Умецкого на протяжении двенадцати лет. Однако в этом году с помощью гранта мероприятие удалось сделать намного масштабнее.

Под Кировском прошли открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин». Мероприятия прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Одним из авторов проекта стала педагог дополнительного образования центра детского творчества «Хибины» в Кировске Анна Козлова . Ее проект вошел в число победителей этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил поддержку в виде гранта. Как отметила сама Анна, над документами и проектами работала целая группа педагогов.

Соревнования «Лапландские легенды Хибин» проходит в районе поля Умецкого на протяжении двенадцати лет. Однако в этом году с помощью гранта мероприятие удалось сделать намного масштабнее — организаторы закупили новое оборудование, проработали еще более увлекательные программы и смогли помочь командам участников с проездом и проживанием.

«Лапландские легенды Хибин» проводятся для двух возрастных групп — младшей, куда входят дети до 13 лет, и старшей, где соревнуются ребята от 14 лет. Соревнования направлены на популяризацию зимних видов спорта и активного отдыха на природе, а также на обучение навыкам выживания в экстремальных погодных условиях. Дети приняли участие в постройке иглу, турниру по спортивному ориентированию в виде квеста, ролевых играх, создании снежных скульптур и многом другом.