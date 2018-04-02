Ещё
Под Кировском прошли соревнования «Лапландские легенды Хибин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Кировском прошли соревнования «Лапландские легенды Хибин» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования «Лапландские легенды Хибин» проходит в районе поля Умецкого на протяжении двенадцати лет. Однако в этом году с помощью гранта мероприятие удалось сделать намного масштабнее.
Под Кировском прошли открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин». Мероприятия прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Одним из авторов проекта стала педагог дополнительного образования центра детского творчества «Хибины» в Кировске Анна Козлова. Ее проект вошел в число победителей этапа Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил поддержку в виде гранта. Как отметила сама Анна, над документами и проектами работала целая группа педагогов.
Соревнования «Лапландские легенды Хибин» проходит в районе поля Умецкого на протяжении двенадцати лет. Однако в этом году с помощью гранта мероприятие удалось сделать намного масштабнее — организаторы закупили новое оборудование, проработали еще более увлекательные программы и смогли помочь командам участников с проездом и проживанием.
«Лапландские легенды Хибин» проводятся для двух возрастных групп — младшей, куда входят дети до 13 лет, и старшей, где соревнуются ребята от 14 лет. Соревнования направлены на популяризацию зимних видов спорта и активного отдыха на природе, а также на обучение навыкам выживания в экстремальных погодных условиях. Дети приняли участие в постройке иглу, турниру по спортивному ориентированию в виде квеста, ролевых играх, создании снежных скульптур и многом другом.
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле пообещали ответить на закрытие торгпредства РФ в Британии Захарова напомнила Великобритании о визите английских лордов «в гости к Гитлеру» на Олимпиаду Мотострелки ЗВО в подмосковном Алабино отработали элементы боя на психологической полосе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение