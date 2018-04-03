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Червиченко: «Отставка Шалимова логична, предыдущие тренеры „Краснодара“ выглядели ярче»
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Червиченко: «Отставка Шалимова логична, предыдущие тренеры „Краснодара“ выглядели ярче» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал увольнение из «Краснодара» главного тренера Игоря Шалимова.
"Отставка Шалимова логична. «Краснодар» входит в тройку команд, у которых самая лучшая материальная база. Ну и отношение хозяина клуба запредельное — любовь к футболу, к команде. А по части детского футбола, то «Краснодар» — лучший в стране. И давать такой результат, конечно, стыдно. Клуб достоин того, чтобы бороться за золото. Даже бронзовая медаль для него была бы недостаточно хорошим результатом. А команда играет ни шатко, ни валко.
На мой взгляд, решение правильное. Предыдущие пару тренеров выглядели ярче. И команда при них была ярче. Да, у Шалимова были хорошие победы, иногда команда смотрелась неплохо, но постоянной какой-то игры и давления на соперника не было. Нельзя сказать, что «Краснодар» был проблемой для лидеров нашего футбола — ЦСКА, "Зенита", «Спартака». Вот суммарно это и привело к такому решению хозяина клуба", — сказал Червиченко.
Ранее стало известно, что «Краснодар» со следующего сезона возглавит тренер молодежки Мурад Мусаев.
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