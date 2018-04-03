Червиченко: «Отставка Шалимова логична, предыдущие тренеры „Краснодара“ выглядели ярче»

"Отставка Шалимова логична. «Краснодар» входит в тройку команд, у которых самая лучшая материальная база. Ну и отношение хозяина клуба запредельное — любовь к футболу, к команде. А по части детского футбола, то «Краснодар» — лучший в стране. И давать такой результат, конечно, стыдно. Клуб достоин того, чтобы бороться за золото. Даже бронзовая медаль для него была бы недостаточно хорошим результатом. А команда играет ни шатко, ни валко.

На мой взгляд, решение правильное. Предыдущие пару тренеров выглядели ярче. И команда при них была ярче. Да, у Шалимова были хорошие победы, иногда команда смотрелась неплохо, но постоянной какой-то игры и давления на соперника не было. Нельзя сказать, что «Краснодар» был проблемой для лидеров нашего футбола — ЦСКА, "Зенита" , «Спартака». Вот суммарно это и привело к такому решению хозяина клуба", — сказал Червиченко.