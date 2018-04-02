Ещё
«Анжи» поставил Данченко в один ряд с Салахом, Месси и Ибрагимовичем
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Анжи» поставил Данченко в один ряд с Салахом, Месси и Ибрагимовичем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Анжи» на своей странице в Инстаграме представил свою версию из трех лучших игроков, которые проявили себя ярче остальных в концовках матчей минувших выходных. В топ-3 вошли полузащитник команды Олег Данченко, а также нападающие Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси") и Лионель Месси ("Барселона").
Гол Данченко в добавленное время принес «Анжи» ничью с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре чемпионата России. Салах принес «Ливерпулю» волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии, отличившись на 84-й минуте. Ибрагимович вышел на замену в игре MLS против «Лос-Анджелес», оформил дубль и принес своей новой команде победу со счетом 4:3. Он отметился забитыми мячами на 71-й и 76-й минутах соответственно. Месси спас «Барселону» от поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Он вышел на замену на 58-й минуте и забил на 89-й минуте.
Герои в концовках матчей этой недели. Данченко — сила!💪💪💪
Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official) 2 Апр 2018 в 12:51 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Киберфутболист "Локомотива" отобрался на Кубок России по FIFA 18 Виталий Шашков: "К игре со "Спартаком" поле и стадион будут готовы" Виталий Мутко: "Концовка чемпионата будет горячей"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение