«Анжи» поставил Данченко в один ряд с Салахом, Месси и Ибрагимовичем

Гол Данченко в добавленное время принес «Анжи» ничью с «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре чемпионата России. Салах принес «Ливерпулю» волевую победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 32-го тура чемпионата Англии, отличившись на 84-й минуте. Ибрагимович вышел на замену в игре MLS против «Лос-Анджелес», оформил дубль и принес своей новой команде победу со счетом 4:3. Он отметился забитыми мячами на 71-й и 76-й минутах соответственно. Месси спас «Барселону» от поражения в матче 30-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Он вышел на замену на 58-й минуте и забил на 89-й минуте.

Герои в концовках матчей этой недели. Данченко — сила!💪💪💪

Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official) 2 Апр 2018 в 12:51 PDT