Омичка выудила 903 грамма рыбы на Кубке России по рыболовному спорту

Турнир рыболовов, собравший в Кургане полторы сотни спортсменов, проходил на местном Орловском водохранилище с 28 марта по 1 апреля. Участники выявляли сильнейших в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». В составе сборной Омской области на Урал отправились спортсмены-перворазрядники Андрей Фёдоров , Игорь Пегасин, кандидаты в мастера спорта Игорь Кулик Дмитрий Павлов , Валерий Скрягин и Виктория Бурмистрова.

К сожалению, нашим мужчинам на этот раз не удалось войти в число сильнейших. Омская команда заняла 24-е место. Лучшим «личником» стал Дмитрий Павлов, занявший 23-е место.