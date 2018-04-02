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Омичка выудила 903 грамма рыбы на Кубке России по рыболовному спорту
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Омичка выудила 903 грамма рыбы на Кубке России по рыболовному спорту 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Турнир рыболовов, собравший в Кургане полторы сотни спортсменов, проходил на местном Орловском водохранилище с 28 марта по 1 апреля. Участники выявляли сильнейших в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». В составе сборной Омской области на Урал отправились спортсмены-перворазрядники Андрей Фёдоров, Игорь Пегасин, кандидаты в мастера спорта Игорь Кулик, Дмитрий Павлов, Валерий Скрягин и Виктория Бурмистрова.
К сожалению, нашим мужчинам на этот раз не удалось войти в число сильнейших. Омская команда заняла 24-е место. Лучшим «личником» стал Дмитрий Павлов, занявший 23-е место.
А вот у единственной женщины в составе омской команды рыбалка пошла! Виктории Бурмистровой удалось вытащить рыбы на 903 грамма «чистого веса». Этот результат оказался лучшим в личном зачете! Второе место заняла Таисия Энгель из Сургута (837 грамм), а «бронзу» заработала Татьяна Киселёва из Тульской области (731 грамм).
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