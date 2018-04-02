Григорян: «Зрелищная игра „Краснодара“ — это прежде всего заслуга Кононова»

«На самом деле такого состава, который бы мог рассчитывать на чемпионство и выход в Лигу Чемпионов, у Шалимова не было. Потому что состав «Краснодара» был только на бумаге. Да, был состав и подбор игроков, который мог показывать самый зрелищный футбол в России. А такой футбол временами демонстрировал «Краснодар» и в некоторых матчах болельщики клуба получали удовольствия от игры. Но это прежде всего все-таки заслуга Олега Кононова , который основу этого футбола поставил и реализовал, а Шалимов на первых порах донес до команды оборонительные действия и в нес в них коррективы, «Краснодар» стал играть более организованно. Но был период, когда «Краснодар» при Шалимове начал прогрессировать. Но постепенно, все сошло на нет, я считаю, что если Шалимов так долго продержался в Краснодаре, значит он достаточно сильный тренер. Я снимаю перед ним шляпу, значит, я в чем-то был не прав.

Кто лучше всего подойдет Галицкому? Я думаю, что Гвардиола (смеется). А что касается реальных имен, но я не знаю, кто конкретно, но мне кажется все-таки это должен быть иностранный тренер. Галицкий один из немногих людей, которому как хозяину клуба недостаточно просто добиваться результата, для него самое главное это каким способом добиваться результата и какого стиля придерживается команда. И я думаю это все должно привести к тренеру, который может развить игру его команды. Конечно, потрясающий момент, что воспитанники «Краснодара» стали появляться в составе клуба, но я считаю 2-3 топовых европейских игрока необходимо приобретать под стиль «Краснодара», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.