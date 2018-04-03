Григорян: «Зрелищная игра „Краснодара“ — заслуга Кононова»

"На самом деле такого состава, который бы мог рассчитывать на чемпионство и выход в Лигу чемпионов, у Шалимова не было.

Да, был состав и подбор игроков, который мог показывать самый зрелищный футбол в России. А такой футбол «Краснодар» временами демонстрировал, и в некоторых матчах болельщики клуба получали удовольствие от игры. Но это прежде всего заслуга Олега Кононова , который основу этого футбола поставил и реализовал, а Шалимов на первых порах донёс до команды оборонительные действия и внёс в них коррективы. «Краснодар» стал играть более организованно.

Я считаю, что если Шалимов так долго продержался в Краснодаре, значит он достаточно сильный тренер", — заявил Григорян.