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Григорян: «Зрелищная игра „Краснодара“ — заслуга Кононова»
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Григорян: «Зрелищная игра „Краснодара“ — заслуга Кононова» 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян высказался насчет увольнения Игоря Шалимова с поста наставника «Краснодара».
"На самом деле такого состава, который бы мог рассчитывать на чемпионство и выход в Лигу чемпионов, у Шалимова не было.
Да, был состав и подбор игроков, который мог показывать самый зрелищный футбол в России. А такой футбол «Краснодар» временами демонстрировал, и в некоторых матчах болельщики клуба получали удовольствие от игры. Но это прежде всего заслуга Олега Кононова, который основу этого футбола поставил и реализовал, а Шалимов на первых порах донёс до команды оборонительные действия и внёс в них коррективы. «Краснодар» стал играть более организованно.
Я считаю, что если Шалимов так долго продержался в Краснодаре, значит он достаточно сильный тренер", — заявил Григорян.
Ранее стало известно, что «Краснодар» со следующего сезона возглавит тренер молодёжки Мурад Мусаев.
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