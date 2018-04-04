Коварный лед весенних водоемов

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ рассказали, почему с каждым весенним деньком выходить на лед водоемов становится все опаснее.

Малыш пошел за утками

Весна постепенно вступает в свои права, под лучами яркого мартовского солнца ледовый покров больших и малых водоемов Москвы стал подтаивать и ослабевать, а на отдельных водоемах уже в начале марта стали появляться промоины и полыньи. Весной традиционно количество несчастных случаев с людьми на водоемах, в том числе и с детьми резко возрастает.

— Женщина с шестилетнем сынишкой гуляла по парку, внезапно мальчик убежал от мамы — его заинтересовали утки, плавающие в полынье. Мгновение — и ледяной край проломился, ребенок оказался в холодной воде, — спасатель поисково-спасательной станции «Тектильщики» Виктор Шкрабин вспоминает случай, произошедший в его дежурство на Люблинском пруду, — Наш экипаж на «Хивусе» был на месте происшествия меньше чем за минуту. Вытащили мальчика из воды, укутали в одеяла, отогрели на станции горячим чаем. Все закончилось хорошо.

Станции оборудованы полным комплектом аварийно-спасательного оборудования: здесь и санки для перевозки пострадавших «акья», и спасательные круги, и лестницы с верёвками, и водолазное снаряжение, даже мотопомпа и пожарные рукава для ликвидации возгораний на берегу. А передвигаются по льду спасатели на судне с воздушной подушкой «Хивус». Решив познакомиться с ним поближе, захожу в прозрачную дверь, которая также служит лобовым стеклом. Спасатель Виктор Шкрабин включает зажигание, и чувствуется, что «Хивус» отрывается от земли. Люблинский пруд мы перелетаем за считанные минуты. Перелетаем в прямом смысле — судно парит надо льдом на высоте нескольких сантиметров.

Спасали собаку и провалились

Если все же человек угодил в полынью — ему необходимо обеими руками опереться о кромку льда со стороны, откуда он пришел, и усиленно работая ногами выползти грудью на лед, закинуть одну ногу, потом другую, и перекатами или ползком удалиться в безопасное место. Многие жители видели на водоемах округа таблички с цифрами — именно по ним спасатели определяют, в какой части водоема случилась беда. Поэтому, если вы стали свидетелем провала человека под лед — найдите ближайшую табличку, позвоните по указанному на ней телефону, и вызывая на помощь спасателей, назовите ее номер. Успокойте пострадавшего, сообщите, что профессиональная помощь на подходе. При этом нужно держаться на безопасном расстоянии от полыньи, иначе спасать придется уже двоих. Так, например, в конце марта прошлого года молодая пара выгуливала собак на живописной глади замерзшего Шибаевского пруда. Внезапно, питомец девушки убежал к самому краю льда и провалился. Хозяйка ринулась на помощь и тоже оказалась в воде.

— Парню в пору бы срочно звать спасателей, но молодой мужчина подумал, что сможет вытащить подругу самостоятельно, — рассказывает спасатель ПСС «Кузьминки» Игорь Калайтанов , — в паре шагов от девушки он тоже провалился, и в итоге мы транспортировали на берег двух пострадавших. А собака, кстати, спокойно выбралась обратно на лед без посторонней помощи.

А вот одному бездомному псу потребовалась помощь спасателей:

— Гуляющие в парке сообщили, что бродячая собака провалилась под лед и не может выбраться, — рассказывает Калайтанов, — спасатели оперативно прибыли на место и увидели в полынье большого лохматого пса. Он уже замерзал, еле перебирая лапами, но в руки не давался, клацал зубами, хотел укусить спасателей, уплывал подальше от лодки. С трудом его удалось поймать. На станции пес стал дружелюбнее: отогрелся под батареей, наелся тушенки и вилял хвостом.

На рыбалку с доской и веревкой

Коварный весенний лед может быть опасен и для лыжников.

— Спортсмены обычно катаются на лыжах в маске и наушниках — это сужает обзор и усыпляет бдительность, — говорит Игорь Калайтанов, — однажды мы спасали такого лыжника из воды. Уже на станции он рассказал, что по невнимательности просто не заметил промоину во льду.

В погожий день на пруду то тут, то там стайками сидят рыбаки. Несмотря на то, что рыбалка на льду — одно из самых опасных занятий весной, случаев провалов ловцов московской рыбки давно в ЮВАО не происходило. Все дело в профилактике. Спасатели МГПСС постоянно беседуют с рыбаками, объясняют правила поведения, предупреждают об опасности. В итоге граждане берут с собой не только коловорот, удочку и термос с чаем, но и доску, которую привязывают к опоре на берегу. В случае провала это нехитрое приспособление поможет спастись.