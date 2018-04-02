Хаби Алонсо: «Бавария» — фаворит в противостоянии с «Севильей», но это ничего не значит

«Я считаю, что „Бавария“ в этом противостоянии фаворит, но это ничего не значит. Команда должна на поле показать, что является фаворитом. В данный момент „Бавария“ выглядит очень хорошо, у меня хорошее предчувствие. Но будет непросто.

В составе „Севильи“ играют хорошие футболисты, болельщики там очень страстные. Для них это будет шанс выйти в полуфинал. В четвертьфинале может произойти все, что угодно», — цитирует Алонсо официальный сайт «Баварии».

Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.