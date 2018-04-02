Каратистка из Бибирева стала серебряным призером детского турнира «Первые шаги»

Воспитанница школьного спортивного клуба «Пума-Юниор», девствующем при «Школе Глория», успешно выступила на ежегодном детском турнире по каратэ WKF «Первые шаги». Как сообщил руководитель клуба Максим Елисеев , соревнования прошли в минувшее воскресенье, 1 апреля, в Щелково.

-Наша спортсменка Ульяна Муравьева показала отличные результаты, завоевав серебряную медаль соревнований в дисциплине кумитэ — спарринги, — рассказал Елисеев.

Отметим, что в турнире приняли участие в общей сложности более 300 спортсменов.