МосгортрансНИИпроект разработал план управления перевозками на время ЧМ-2018 в Москве

ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками на время чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Москве. Об этом журналистам сообщил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

«Летом в столице пройдет чемпионат мира по футболу, для него институт ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками. Он включает в себя организацию шаттлов от аэропортов до стадионов, пешеходных зон для болельщиков», — сказал А. Поляков.