МосгортрансНИИпроект разработал план управления перевозками на время ЧМ-2018 в Москве 

ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками на время чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Москве. Об этом журналистам сообщил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
«Летом в столице пройдет чемпионат мира по футболу, для него институт ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками. Он включает в себя организацию шаттлов от аэропортов до стадионов, пешеходных зон для болельщиков», — сказал А. Поляков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 г. В «Лужниках» пройдут семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.