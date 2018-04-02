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МосгортрансНИИпроект разработал план управления перевозками на время ЧМ-2018 в Москве
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МосгортрансНИИпроект разработал план управления перевозками на время ЧМ-2018 в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками на время чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Москве. Об этом журналистам сообщил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
«Летом в столице пройдет чемпионат мира по футболу, для него институт ГУП «МосгортрансНИИпроект» разработал план управления перевозками. Он включает в себя организацию шаттлов от аэропортов до стадионов, пешеходных зон для болельщиков», — сказал А. Поляков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 г. В «Лужниках» пройдут семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.
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