Киберфутболист «Локомотива» отобрался на Кубок России по FIFA 18

Илья Васильев, В прошлые выходные состоялся второй онлайн-отборочный турнир Кубка России по FIFA 18 и первый LAN-отбор, прошедший на «РЖД Арене». В онлайне победителями стали Артем «AfanGess» Афанасьев, Эльдар «Hazard077» Магомедов, Сергей «Kefir» Никифоров и Сергей «sport4ever89» Овдин, а в первенстве на стадионе «Локомотива» путевки в гранд-финал завоевали Владимир Савельев Антон Жуков и Марат Афзалов. Матчи проходили в режиме Ultimate Team.

Напомним, гранд-финал Кубка России с призовым фондом 1 миллион рублей пройдет 12 — 13 мая в Yota Arena. Участие в нем примут 64 сильнейших киберфутболиста страны.

Победитель Кубка России получит путевку на финальный отбор чемпионата мира // «Казань Арена» примет вторую квалификацию на Кубок России по киберфутболу // Определились первые участники Кубка России по FIFA 18 // 1 миллион рублей разыграют на Кубке России по FIFA 18