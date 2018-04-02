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Киберфутболист «Локомотива» отобрался на Кубок России по FIFA 18
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Киберфутболист «Локомотива» отобрался на Кубок России по FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В прошлые выходные состоялся второй онлайн-отборочный турнир Кубка России по FIFA 18 и первый LAN-отбор, прошедший на «РЖД Арене». В онлайне победителями стали Артем «AfanGess» Афанасьев, Эльдар «Hazard077» Магомедов, Сергей «Kefir» Никифоров и Сергей «sport4ever89» Овдин, а в первенстве на стадионе «Локомотива» путевки в гранд-финал завоевали Владимир Савельев, Илья Васильев, Антон Жуков и Марат Афзалов. Матчи проходили в режиме Ultimate Team.
Напомним, гранд-финал Кубка России с призовым фондом 1 миллион рублей пройдет 12 — 13 мая в Yota Arena. Участие в нем примут 64 сильнейших киберфутболиста страны.
Победитель Кубка России получит путевку на финальный отбор чемпионата мира // «Казань Арена» примет вторую квалификацию на Кубок России по киберфутболу // Определились первые участники Кубка России по FIFA 18 // 1 миллион рублей разыграют на Кубке России по FIFA 18
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