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В РФПЛ заявили об отмене матчей на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры
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В РФПЛ заявили об отмене матчей на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что матчи чемпионата России сезона-2018/19 не будут проводиться на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры. Его слова приводит ТАСС.
"Со следующего сезона, если поле не будет готово за десять дней до матча, то оно будет не допущено. Это требует одобрения всех членов, но, думаю, они одобрят идею. Кроме того, будет рассмотрен вопрос привлечения независимых экспертов к оценке полей как натуральных, так и искусственных. Также будем рассматривать возможность проведения матчей только в своем регионе", — сказал чиновник.
Прядкин также отметил, что будет лично отстаивать положение об одобрении поля за 10 дней до матча.
"Сейчас в регламенте написано, что комиссия приезжает за десять дней и может не одобрить, но при этом клуб может подать апелляцию. Поэтому сейчас иногда все решается в последний день. Теперь такого больше не будет, не готово поле за десять дней — играть на нем не будут. Да, это требует одобрения лиги, но как президент лиги я это положение буду отстаивать".
Ранее глава РФПЛ сообщил об ужесточении критериев лицензирования команд.
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