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Школьная команда из Ивановской области завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
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Школьная команда из Ивановской области завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях 

Советский спорт 1 час назад
Финал Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди учащихся 2003-2004 годов рождения прошел 28 и 29 марта в Казани. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 71 одной образовательной организации России. Честь Ивановской области отстаивала команда девушек средней общеобразовательной школы № 8 города Шуи.
Программа соревнований состояла из бега на 60 метров, прыжков в длину или высоту, метания снаряда, бега на 500 и 600 метров, а также эстафеты 4 по 100 метров.
В общем зачёте победу одержали представители школы №149 из Красноярска. Второй стала команда средней школы Сосновоборска из Красноярского края. Замкнули тройку призеров учащиеся шуйской общеобразовательной школы № 8.
Добавим, представительница Ивановской области Ульяна Коробцова заняла высокое четвертое место в метании снаряда из 232 участниц со всей России.
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