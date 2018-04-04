Школьная команда из Ивановской области завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

Финал Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди учащихся 2003-2004 годов рождения прошел 28 и 29 марта в Казани. В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 71 одной образовательной организации России. Честь Ивановской области отстаивала команда девушек средней общеобразовательной школы № 8 города Шуи.

Программа соревнований состояла из бега на 60 метров, прыжков в длину или высоту, метания снаряда, бега на 500 и 600 метров, а также эстафеты 4 по 100 метров.

В общем зачёте победу одержали представители школы №149 из Красноярска. Второй стала команда средней школы Сосновоборска из Красноярского края. Замкнули тройку призеров учащиеся шуйской общеобразовательной школы № 8.

Добавим, представительница Ивановской области Ульяна Коробцова заняла высокое четвертое место в метании снаряда из 232 участниц со всей России.