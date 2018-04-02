Мартин Демикелис: Было бы ошибкой полагать, что «Севилья» простой соперник

«Было бы ошибкой полагать, что „Севилья“ простой соперник. Здесь фантастическая атмосфера, просто невероятно. Болельщики оказывают сильное давление. Победить в „Севилье“ непросто.

»Бавария» на голову выше, но «Севилья» провела хорошие матчи на групповом этапе, хорошо играла против « Манчестер Юнайтед » дома и показала хорошую игру на «Олд Траффорд».

Поэтому было бы ошибкой полагать, что это будет легкий четвертьфинал», — цитирует Демикелиса официальный сайт «Баварии»

Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.