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Мартин Демикелис: Было бы ошибкой полагать, что «Севилья» простой соперник
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Мартин Демикелис: Было бы ошибкой полагать, что «Севилья» простой соперник 

Советский спорт 51 минуту назад
«Было бы ошибкой полагать, что „Севилья“ простой соперник. Здесь фантастическая атмосфера, просто невероятно. Болельщики оказывают сильное давление. Победить в „Севилье“ непросто.
»Бавария» на голову выше, но «Севилья» провела хорошие матчи на групповом этапе, хорошо играла против «Манчестер Юнайтед» дома и показала хорошую игру на «Олд Траффорд».
Поэтому было бы ошибкой полагать, что это будет легкий четвертьфинал», — цитирует Демикелиса официальный сайт «Баварии»
Матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля и начнется в 21:45 по Москве.
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