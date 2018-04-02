Источник: летом РФС планирует реформировать первый дивизион

Анонимный телеграмм канал «Спорт и сплетни» сообщил, что в Российском футбольном союзе планируется очереднвая реформа структуры национального чемпионата. По данным неназванных источников канала, речь идет о расширении ФНЛ и разделении первого дивизиона на две зоны. Главной причиной этой реформы называют желание ее организаторов ввести в ФНЛ фарм-клубы «Локомотива» и «Краснодара» — команды «Казанка» и «Краснодар-2», соответственно.

Официального подтверждения эта информация пока не получила. Тем не менее, если информация телеграм-канала «Спорт и сплетни» верна, то решение о расширении второго дивизиона должно быть принято еще до конца текущего чемпионата, последний тур которого запланирован на 12 мая.