Ещё
Источник: летом РФС планирует реформировать первый дивизион
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: летом РФС планирует реформировать первый дивизион 

Советский спорт 53 минуты назад
Анонимный телеграмм канал «Спорт и сплетни» сообщил, что в Российском футбольном союзе планируется очереднвая реформа структуры национального чемпионата. По данным неназванных источников канала, речь идет о расширении ФНЛ и разделении первого дивизиона на две зоны. Главной причиной этой реформы называют желание ее организаторов ввести в ФНЛ фарм-клубы «Локомотива» и «Краснодара» — команды «Казанка» и «Краснодар-2», соответственно.
Официального подтверждения эта информация пока не получила. Тем не менее, если информация телеграм-канала «Спорт и сплетни» верна, то решение о расширении второго дивизиона должно быть принято еще до конца текущего чемпионата, последний тур которого запланирован на 12 мая.
Советский спорт: последние новости
Президент испанской Ла Лиги посетит Россию для выступления на III Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo Аарон Оланаре: Не похоже, что тренеры ЦСКА во мне нуждаются Мартин Демикелис: Было бы ошибкой полагать, что «Севилья» простой соперник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ45
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение