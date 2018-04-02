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Прядкин: клубы ФНЛ, ставящие задачу выйти в РФПЛ, не соответствуют требованиям
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Прядкин: клубы ФНЛ, ставящие задачу выйти в РФПЛ, не соответствуют требованиям 

Чемпионат.com 48 минут назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какие изменения произойдут в лиге со следующего сезона.
«Если поле не будет готово за 10 дней до игры, со следующего сезона игра проводиться не будет. Будет рассмотрен вопрос по привлечению независимых экспертов по оценке газона, как искусственного, так и натурального. Возможно, будет введена возможность переноса матча только в своём регионе. Будем рассматривать с точки зрения удобства для болельщиков.
Действительно, со следующего сезона нельзя будет проводить домашние матчи на поле соперника. Есть основное поле и резервное, дальше решать будет РФПЛ. Одним из серьёзных изменений будет разделение лицензий РФПЛ и ФНЛ. Сейчас она одна, но, к сожалению, клубы ФНЛ, которые ставят задачу выйти в высшую лигу, не соответствуют требованиям. Из-за этого мы потом тут сидим и не понимаем, что делать", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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