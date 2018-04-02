Клопп: «Не слишком переживаю о том, что думают фанаты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей работе в Англии.

"В «Ливерпуле» я оказался не случайно. Это было осознанное решение. Я понимал, в какой ситуации находился клуб, понимал уникальную природу его болельщиков. Все это было мне знакомо.

Мало что в жизни мне доставалось без труда, но сегодня я здесь, несмотря ни на что. У «Ливерпуля» похожая история. Были сложные времена, были большие успехи. Мы уже давно ничего не выигрывали, и я в какой-то мере чувствую свою ответственность за это.

Болельщики «Ливерпуля»? Я в курсе, что в целом они тепло ко мне относятся, но при этом не имею понятия, что именно фанаты обо мне думают. Впрочем, я не слишком переживаю по этому поводу. Главное, что я делаю всё от меня зависящее, чтобы команда была успешной", — сказал Клопп.