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Клопп: «Не слишком переживаю о том, что думают фанаты»
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Клопп: «Не слишком переживаю о том, что думают фанаты» 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своей работе в Англии.
"В «Ливерпуле» я оказался не случайно. Это было осознанное решение. Я понимал, в какой ситуации находился клуб, понимал уникальную природу его болельщиков. Все это было мне знакомо.
Мало что в жизни мне доставалось без труда, но сегодня я здесь, несмотря ни на что. У «Ливерпуля» похожая история. Были сложные времена, были большие успехи. Мы уже давно ничего не выигрывали, и я в какой-то мере чувствую свою ответственность за это.
Болельщики «Ливерпуля»? Я в курсе, что в целом они тепло ко мне относятся, но при этом не имею понятия, что именно фанаты обо мне думают. Впрочем, я не слишком переживаю по этому поводу. Главное, что я делаю всё от меня зависящее, чтобы команда была успешной", — сказал Клопп.
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