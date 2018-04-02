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Тренер «Ливерпуля» чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба
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Тренер «Ливерпуля» чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что делает все для успеха команды. Об этом сообщает ТАСС.
"Знаю, общее отношение в команде ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне болельщики. Это не сильно беспокоит на самом деле. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Впрочем, как и вся остальная команда", — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Также тренер сравнил развитие своей карьеры с историей развития клуба.
"Она была сложной, но крайне успешной. За долгое отсутствие трофеев в команде я чувствую и свою ответственность", — добавил специалист.
Ранее полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в 21-м матче чемпионата Англии сезона-2017/18 и повторил достижение Криштиану Роналду и Робина Ван Перси.
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