Тренер «Ливерпуля» чувствует ответственность за отсутствие трофеев у клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что делает все для успеха команды. Об этом сообщает ТАСС.

"Знаю, общее отношение в команде ко мне довольно положительное, но не уверен, что так думают обо мне болельщики. Это не сильно беспокоит на самом деле. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы «Ливерпуль» добился успеха. Впрочем, как и вся остальная команда", — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА

Также тренер сравнил развитие своей карьеры с историей развития клуба.

"Она была сложной, но крайне успешной. За долгое отсутствие трофеев в команде я чувствую и свою ответственность", — добавил специалист.