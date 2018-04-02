Болельщику калининградской «Балтики» запретили посещать матчи за оскорбления на стадионе

Болельщику футбольного клуба «Балтика» запретили посещать игры калининградской команды на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Фанат привлечен к административной ответственности за нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований. В марте 2018 года во время матча между «Балтикой» и «Зенитом-2» он оскорблял болельщиков соперника.

«В судебном заседании мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся. При назначении административного наказания суд учел характер и последствия совершенного им административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность», -пояснили в пресс-службе.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины. К отягчающим наказание — повторное совершение аналогичного правонарушения.

Помимо запрета на «футбол», болельщику назначили 40 часов обязательных работ.

Постановление вступило в законную силу.