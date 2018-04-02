Ещё
Болельщику калининградской «Балтики» запретили посещать матчи за оскорбления на стадионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщику калининградской «Балтики» запретили посещать матчи за оскорбления на стадионе 

Вести Калининград 44 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Болельщику футбольного клуба «Балтика» запретили посещать игры калининградской команды на полгода. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Фанат привлечен к административной ответственности за нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований. В марте 2018 года во время матча между «Балтикой» и «Зенитом-2» он оскорблял болельщиков соперника.
«В судебном заседании мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся. При назначении административного наказания суд учел характер и последствия совершенного им административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность», -пояснили в пресс-службе.
К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины. К отягчающим наказание — повторное совершение аналогичного правонарушения.
Помимо запрета на «футбол», болельщику назначили 40 часов обязательных работ.
Постановление вступило в законную силу.
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде завершился отборочный этап по киберфутболу В воскресенье калининградцам покажут, как штурмовали Пятый форт В Калининграде завершился турнир по вольной борьбе на призы Андрея Шумилина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку14
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ45
Загитова рассказала о личной жизни
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Жара в Краснодаре: мат Смолова и отставка Шалимова
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение