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Прядкин: для поддержания инфраструктуры стадионов после ЧМ нужны местные клубы
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Прядкин: для поддержания инфраструктуры стадионов после ЧМ нужны местные клубы 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями касательно поддержания инфраструктуры стадионов после чемпионата мира–2018, который пройдёт в России летом.
«Вторую игру в Ростове безобразное поле. Я с Валерием Георгиевичем Карпиным разговаривал. Это никуда не годится. Где поля и стадионы находятся в частном владении — отличаются, а там, где принадлежат городу, совсем другое отношение. После чемпионата мира–2018 будет программа наследия, пока некоторое время они будут содержаться за счёт федерального финансирования. Но для поддержания инфраструктуры требуется местный клуб. Очень хочется надеяться, что и уровень ФНЛ подтянется», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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