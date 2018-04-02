Сергей Прядкин: Если поле не будет готово за 10 дней до матча, то игра на нем не состоится 

«Мы предлагаем специальной комиссия проверять поля по новой схеме за 10 дней до начала матча. Мы выбрали именно 10 дней, пойдя на встречу болельщикам — вдруг придется сдавать билеты. Если поле не готово, даже при положительной динамике, то матч все равно не состоится. Это требует утверждения, но я буду отстаивать эту идею. Положение об апелляциях клуба по непригодности газона будет убрано. Мы много об этом говорили и раньше. Это не связано непосредственно с матчем „Амкар“ — „Локомотив“, — сказал Прядкин на пресс-конференции.