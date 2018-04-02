Семинар с мастером по кумите WKF Исламом Эльдарушевым прошел в Нижнем Новгороде

Семинар по кумите с заслуженным мастером спорта Исламутдином Эдьдарушевым завершился в Нижнем Новгороде.

Мероприятие, организатором которого выступил клуб «Футагава», прошло в спортзале спортивного факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В нем приняло участие более 50 спортсменов из Нижнего Новгорода, Чувашской республики и Московской области.

В нашем городе это уже 4 семинар. В этот раз он собрал много молодых спортсменов, которые узнали ответы на интересующие их вопросы: как правильно готовиться к поездиинкам, сколько нужно тренироваться, как преодолевать трудности и т.д.

Следующий семинар с мастером клуб «Футагава» планирует провести на спортивной базе «Изумрудное» в январе 2019 года.