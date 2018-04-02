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Пушистая постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет семью
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Пушистая постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет семью 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры приюта «Ласковый зверь», который находится в районе Восточное Дегунино, ищут семью для трехцветной кошки Мурзилки. Об этом сообщила директор приюта Елена Лысенко.
— Мурзилка у нас как африканская принцесса, обладает необычайной красотой, в которой и отсветы закатов, и пение экзотических птиц… Только тихая ласковая песня самой Мурзилки даже лучше, чем птичья, — поделилась Лысенко. — Характер у Мурзилки вовсе не африканский: она спокойная и покладистая, но не без нотки шалости. Кошка отлично находит общий язык не только с людьми, но и с четвероногими собратьями.
Лысенко также добавила, что кошке год, она привита и стерилизована. Мурзилка отдается при условии заключения договора.
Договориться о встрече с Мурзилкой можно по телефонам 8 (916) 731-59-60 (Ирина) и 8 (926) 600-70-39 (Елена). (мю)
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