Пушистая постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищет семью

Волонтеры приюта «Ласковый зверь», который находится в районе Восточное Дегунино, ищут семью для трехцветной кошки Мурзилки. Об этом сообщила директор приюта Елена Лысенко.

— Мурзилка у нас как африканская принцесса, обладает необычайной красотой, в которой и отсветы закатов, и пение экзотических птиц… Только тихая ласковая песня самой Мурзилки даже лучше, чем птичья, — поделилась Лысенко. — Характер у Мурзилки вовсе не африканский: она спокойная и покладистая, но не без нотки шалости. Кошка отлично находит общий язык не только с людьми, но и с четвероногими собратьями.

Лысенко также добавила, что кошке год, она привита и стерилизована. Мурзилка отдается при условии заключения договора.

Договориться о встрече с Мурзилкой можно по телефонам 8 (916) 731-59-60 (Ирина) и 8 (926) 600-70-39 (Елена). (мю)