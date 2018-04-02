Деменко: ''Краснодару'' нужен тренер-деспот, например, Черчесов''

— Как вы отреагировали на новость об увольнении Шалимова с поста главного тренера ''Краснодара''? Вовремя ли руководство приняло это решение?

— Эта тема уже обсуждалась, но никто не ожидал, что это произойдет именно сейчас. Думали, что до конца чемпионата дотерпят. Однако после последней ничьей с ''Анжи'', которая стала второй уже за последнее время, с отставкой не стали затягивать. Сергей Николаевич взвесил все шансы на попадание в Лигу чемпионов, не говоря уже о чемпионстве в премьер-лиге, и принял решение.

— Значит, результаты в последних матчах (две ничьи, одно поражение — прим. ред.) стали определяющим фактором в увольнении тренера?

— Однозначно. Предполагаю, что у Шалимова и Галицкого состоялся разговор, где были обговорены цели на сезон — Лига чемпионов. В последних трех турах было потеряно слишком много очков.

— Если это основная причина, то почему тогда увольнения не последовало после вылета из Лиги Европы?

— Да, это правильный вопрос. Видимо, была надежда. Возможно, тогда не было подходящей кандидатуры. Хотя, я сомневаюсь, что сейчас у Сергея Николаевича кто-то есть на примете на предстоящие шесть-семь игр. Если бы Леонид Слуцкий не подписал контракт, то можно было бы предположить, что он займет пост главного тренера. Иностранца на этой позиции я тоже не вижу. Но есть у меня чувство, что после чемпионата мира может взять команду Станислав Черчесов

— Шалимов уже сделал все, что мог в ''Краснодаре''? Или его потенциал как тренера еще не до конца раскрылся?

— Он хороший тренер. Однако проблема была в том, что команда уже была собрана под Кононова. Каких-то футболистов Шалимов приобрел, но все равно игра осталась от прежнего тренера по большому счету. Шалимов добавил свой определенный стиль, при нем заиграли молодые футболисты. Например, Игнатьев. Но если брать общий результат: вылет из Лиги Европы, из Кубка, пятое место в турнирной таблице — это явно не то, что хотел Галицкий.

— В целом период под руководством Шалимова можно оценить больше положительно или отрицательно?

— Если рассматривать с тренерской позиции, то положительно, но а с позиции руководства — нет. Слишком много шансов было упущено. Своего максимального уровня команда не добилась. Шалимов — интересный тренер, но, как мне кажется, у него просто не сложились отношения в команде. Большинство тренеров радуются, когда на каждой позиции есть по одному футболисту. Может быть, в этом отношении нужно было пожестче ему сыграть. А сейчас футболисты получают большие деньги. Где-то в этих перестройках он ниточки потерял. Мне кажется, он и сам не удовлетворен своим результатом.

— Будущее у Шалимова-тренера есть?

— Да, и об этом говорит его работа в ''Краснодаре''. Однако, предполагаю, у него останется неприятный осадок. Но нужно понимать еще и такую вещь: на поле выходит не тренер, а футболисты. Не знаю, как это объяснить, но ''быки'' очень плохо играют против команд, которые идут в верхней части таблицы. Такая проблема есть. Хотя ''Краснодар'' как коллектив достаточно силен. Это понимают и соперники.

На мой взгляд, ''Краснодару'' не хватает такого тренера, как Черчесов. Говорят, были такие случаи, когда Сергей Николаевич оказывал большее влияние на команду, чем тренер. Дыма без огня не бывает. Возможно, действительно такие моменты были. Поэтому Галицкому нужно обратить внимание на таких тренеров, как Бердыев и Черчесов. Тренеров-деспотов со своим стилем и игрой, которые могут сказать: не вмешивайтесь в нашу работу.