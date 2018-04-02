Юнармейцы из Подмосковья примут участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине

Подмосковные юнармейцы, победившие в конкурсе видеоработ о сохранении истории России, смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка» в Берлине, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялся финал Московского областного конкурса видеоработ «Я наследник Победы», посвященного сохранению истории России. Всего в конкурсе приняли участие более 2 тысяч юнармейцев. Из них в финал прошли 27 человек. В финале ребята не только презентовали ролик всем зрителям, но и смогли объяснить членам жюри свой выбор, проявили настоящий патриотизм и с гордостью рассказали о героях Великой Отечественной войны, доказав, что имеют право называться наследниками Победы.

«Жюри определило по три победителя в трех номинациях плюс обладателя Гран-при конкурса (ролик, набравший наибольшее количество просмотров), которые получили главный приз конкурса: экскурсионный обучающий тур по городам Европы с участием в шествии «Бессмертный полк» в Берлине», — говорится в сообщении.

Конкурс видеоработ «Я наследник Победы» проводился по трем номинациям: «Моя семья гордится!» — рассказ участника конкурса о своём родственнике, члене семьи-ветеране Великой Отечественной войны; «Война глазами свидетелей» — рассказ самих ветеранов войны или детей войны о событиях 1941-1945 годов; «Памятники войны» — рассказ о памятниках, монументах, дневниках, произведениях искусства, местах боевых действий или концлагерях — обо всем, что сохраняет память о событиях Великой Отечественной войны.

Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева , открывая мероприятие, поблагодарила всех юнармейцев за участие в конкурсе и отметила его значимость.

«Важно помнить свои корни, помнить какой ценой досталась Победа. Большая ответственность идти в «Бессмертном полку» с фотографиями своих родных там, где до этого победно прошли наши предки», — отметила Плещева.

Помимо конкурсной программы, финалисты смогли испытать себя в квест-игре и узнать много интересного на экскурсии «История России XVII-XX веков» в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим».