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Commes Des Garçons запустят новую линию
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Commes Des Garçons запустят новую линию 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Исполнительный директор Commes Des Garçons Эдриан Йоффе на открытии Dover Street Market в Пекине рассказал о планах марки. По его словам, вскоре запустится новая линия, которая станет 18-ой для компании (сейчас туда в числе прочих входят линии Play, Homme, Black и другие): креативный директор Commes Des Garçons Рей Кавакубо уже работает над сайтом для нее. Йоффе также сказал, что линия будет «Internet-based», хотя не очень понятно, в чем это будет проявляться: наряду с онлайн-магазином, одежду обещают привезти в 6 магазинов Commes Des Garçons по всему миру. Других подробностей пока не известно, кроме того, что это будет «простая одежда» для мужчин и женщин.
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