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Соревнование «Веселые старты» организуют для юных жителей Филимонковского
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Соревнование «Веселые старты» организуют для юных жителей Филимонковского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Спортивное мероприятие «Веселые старты» пройдет 7 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское».
Товарищеские соревнования проведут среди школьников.
— Мы организуем мероприятие в формате комбинированной эстафеты. Ребятам нужно будет преодолеть дистанцию либо с ведением мяча футбольным или волейбольным способом, либо со скакалкой. В задании «Переправа» при помощи двух обручей каждый участник команды должен будет переместиться из одной точки в другую, — рассказал организатор физкультурно-массовой работы в ЦКиС «Филимонковское» Андрей Сподарев.
Финальным этапом станет эстафета «Тройной прыжок».
Старт соревнований запланирован на 16:00. Принять участие в них сможет любой желающий.
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