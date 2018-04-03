Соревнование «Веселые старты» организуют для юных жителей Филимонковского

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Спортивное мероприятие «Веселые старты» пройдет 7 апреля в Центре культуры и спорта «Филимонковское».

Товарищеские соревнования проведут среди школьников.

— Мы организуем мероприятие в формате комбинированной эстафеты. Ребятам нужно будет преодолеть дистанцию либо с ведением мяча футбольным или волейбольным способом, либо со скакалкой. В задании «Переправа» при помощи двух обручей каждый участник команды должен будет переместиться из одной точки в другую, — рассказал организатор физкультурно-массовой работы в ЦКиС «Филимонковское» Андрей Сподарев.

Финальным этапом станет эстафета «Тройной прыжок».

Старт соревнований запланирован на 16:00. Принять участие в них сможет любой желающий.