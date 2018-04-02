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Гиртс Анкипанс — о легионерах: «Топ-клубы забирают хороших хоккеистов себе и завышают цены на них»
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Гиртс Анкипанс — о легионерах: «Топ-клубы забирают хороших хоккеистов себе и завышают цены на них» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что команде стало тяжелее искать качественных легионеров, так как другие клубы завышают на них цены. Специалист отметил, что рижане находятся в поиске центрального нападающего и защитника.
— В целом — с этим составом можно было бороться за место в плей-офф?
— Это вопрос, на который я могу ответить, но на него ответа нет. (Смеется) Мы собирали состав, чтобы бороться за восьмерку на Западе. Специально приглашали иностранцев на те позиции, где пока нет своих молодых игроков. Но у нас не получилось.
— Раньше «Динамо» привозило в КХЛ малоизвестных легионеров, и они становились звездами. Почему сейчас селекция стала несколько хуже?
— У нас эта тема тоже часто поднимается. Да, в первые сезоны в КХЛ «Динамо» привозило качественных легионеров, но затем хоккей стал прогрессировать. Сейчас очень редко привозят никому не известного игрока — и он выстреливает. Сложно найти темную лошадку. Мы стараемся, ищем игроков, но самое плохое в этом бизнесе — другие команды также ищут. (Смеется) Естественно, топ-клубы забирают хороших хоккеистов себе и завышают цены на них.
— Селекционная работа уже ведется?
— Мы всегда ищем игроков. Я слежу за рынком. Сейчас будем ездить, смотреть игроков, поедем в Данию на чемпионат мира. Мы хотим найти сильного защитника, а также центрального нападающего, вокруг которого можно создать звено. Хорошо бы, если этот форвард оказался бы праворуким.
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