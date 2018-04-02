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Азам бальных танцев научат пенсионеров Сокола
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Азам бальных танцев научат пенсионеров Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» на прошедшей неделе состоялось занятие в рамках проекта по активному долголетию для жителей старшего возраста. Собравшиеся начали разучивать азы бальных танцев.
— Все, кто откликнулся на приглашение поучаствовать в пилотном проекте по направлению «бальные танцы», собрались на первое занятие в актовом зале. Танец — это искусство, а также труд, дисциплина и обучение, — рассказали в ЦСО. — И вот сейчас появилась возможность для тех, кто хочет научиться танцевать и стать гибче, воплотить свои возможности под чутким руководством профессионального педагога.
Как сообщил представитель центра соцобслуживания, занятия проходят два раза в неделю, а присоединиться к ним могут все желающие. (ео)
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