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Куйвашев встретил в аэропорту инспекторов МБВ
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Куйвашев встретил в аэропорту инспекторов МБВ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок прибыли в Екатеринбург для оценки возможностей города в свете его участия в борьбе за право принять ЭКСПО-2025. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой. Всего в составе инспекционной комиссии, прибывшей на Урал, девять человек, среди которых — заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.
Как сообщили «ФедералПресс» в департаменте информационной политики региона, по русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью.
Сразу после прилета члены комиссии перешли к первому пункту своей инспекционной программы, осмотрев инфраструктуру международного аэропорта Екатеринбурга.
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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