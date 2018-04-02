Куйвашев встретил в аэропорту инспекторов МБВ

Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок прибыли в Екатеринбург для оценки возможностей города в свете его участия в борьбе за право принять ЭКСПО-2025. Возглавляет делегацию председатель исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой. Всего в составе инспекционной комиссии, прибывшей на Урал, девять человек, среди которых — заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес и президент МБВ Стейн Кристенсен.

Как сообщили «ФедералПресс» в департаменте информационной политики региона, по русской традиции гостей в Кольцово встретили хлебом и солью.

Сразу после прилета члены комиссии перешли к первому пункту своей инспекционной программы, осмотрев инфраструктуру международного аэропорта Екатеринбурга.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области