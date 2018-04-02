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Поклонники восточных единоборств из Савеловского успешно выступили на городских состязаниях
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Поклонники восточных единоборств из Савеловского успешно выступили на городских состязаниях 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Воспитанники расположенной в Савеловском школы № 1164 успешно выступили на городских соревнованиях по тхэквондо. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Екатерина Иванова. Турнир прошел в спортивном комплексе «Динамика».
— Участники соревнований боролись за кубок спортивного клуба «Патриот». В турнире приняли участие юные бойцы из общеобразовательных, а также спортивных школ Москвы. В копилке нашей сборной две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали, — поделилась Иванова.
Напомним, средняя школа № 1164 расположена по адресу Писцовая улица, д. 7а. (мю)
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