Поклонники восточных единоборств из Савеловского успешно выступили на городских состязаниях

Воспитанники расположенной в Савеловском школы № 1164 успешно выступили на городских соревнованиях по тхэквондо. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Екатерина Иванова . Турнир прошел в спортивном комплексе «Динамика».

— Участники соревнований боролись за кубок спортивного клуба «Патриот». В турнире приняли участие юные бойцы из общеобразовательных, а также спортивных школ Москвы. В копилке нашей сборной две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали, — поделилась Иванова.

Напомним, средняя школа № 1164 расположена по адресу Писцовая улица, д. 7а. (мю)