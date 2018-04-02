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Перевернутая пирамида: как и почему в России исчезает футбол
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Перевернутая пирамида: как и почему в России исчезает футбол 

SovSport.Ru 2 часа назад
В Англии и Германии низшие лиги — это полноценные турниры с сотнями тысяч болельщиков на трибунах. Почему же у нас ПФЛ медленно умирает?
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