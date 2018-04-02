В «Саратовских авиалиниях» продолжают трудиться погибшие летчики

Руководители саратовского авиаперевозчика просят разрешения на работу для погибших пилотов.

Погибшим при крушении в Подмосковье 11 февраля Ан-148 саратовским летчикам Губанову и Гамбаряну в Росавиации запрашивается разрешение на полеты. В списке пилотов, которым запрашивается доступ в небо, каким-то образом оказались разбившиеся члены саратовского экипажа.

Причина этого, мягко говоря, недоразумения — отсутствие в «Саратовских авиалиниях» свидетельств о смерти Губанова и Гамбаряна. По этой причине погибшие числятся живыми и при исполнении своих служебных обязанностей.

Росавиация предлагает «Саратовским авиалиниям» самим отказаться на будущее от полетов и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.