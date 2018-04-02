Ещё
В «Саратовских авиалиниях» продолжают трудиться погибшие летчики
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Саратовских авиалиниях» продолжают трудиться погибшие летчики 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Руководители саратовского авиаперевозчика просят разрешения на работу для погибших пилотов.
Погибшим при крушении в Подмосковье 11 февраля Ан-148 саратовским летчикам Губанову и Гамбаряну в Росавиации запрашивается разрешение на полеты. В списке пилотов, которым запрашивается доступ в небо, каким-то образом оказались разбившиеся члены саратовского экипажа.
Причина этого, мягко говоря, недоразумения — отсутствие в «Саратовских авиалиниях» свидетельств о смерти Губанова и Гамбаряна. По этой причине погибшие числятся живыми и при исполнении своих служебных обязанностей.
Росавиация предлагает «Саратовским авиалиниям» самим отказаться на будущее от полетов и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.
Новости Саратова: последние новости
Блогер Денис Жабкин: Трамвайный маршрут № 13 в Затон Саратовская область примет этап Чемпионата Европы по спидвею Воду на дорогах Саратова впитывают специальные мешки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ44
РФПЛ сообщила об изменении в правилах2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Загитова рассказала о личной жизни
«Краснодар» уволил тренера
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение