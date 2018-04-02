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Александр Мейтин: Зрители покинули «Екатеринбург Арену» за четыре минуты
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Александр Мейтин: Зрители покинули «Екатеринбург Арену» за четыре минуты 

Советский спорт 2 часа назад
— Были опасения, поэтому искусственно ограничили количество продаваемых билетов. Вроде бы все было готово, а накануне выпал сильный снегопад, пришлось привлечь большое количество людей для уборки, титанические усилия. Но все успели сделать на 90% (по подготовке к матчу). По мелочам вопросы были, но, в общем, все очень понравилось. Заметки сделали, что привести в порядок. Отмечу то, как быстро зрители покинули арену. Через 4 минуты стадион был пустой, а еще через 6 минут вся территория была пустой, — цитирует Мейтина РИА «Новости».
Напомним, что встреча 24-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Рубином» стала первой на «Екатеринбург Арене» после ее реконструкции к ЧМ-2018 и завершилась со счетом 1:1.
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