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Муртаз Цишев завоевал золото по спортивной гимнастике
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Муртаз Цишев завоевал золото по спортивной гимнастике 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
С 29 марта по 1 апреля в Ростове-на-Дону проходило Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике.
В соревнованиях приняли участие около 150 лучших гимнастов Юга России в возрасте от 9 до 17 лет. Адыгею и ее столицу представляла команда СШОР №2 им. В. С. Максимова. Ребята выступили более чем достойно. «Золото» в упражнениях на коне завоевал Муртаз Цишев, рассказали в администрации Майкопа.
Победа стала его путевкой в финал российского первенства. Еще один юный спортсмен из Майкопа — Даниил Широков — занял третье место.
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