Муртаз Цишев завоевал золото по спортивной гимнастике

С 29 марта по 1 апреля в Ростове-на-Дону проходило Первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике.

В соревнованиях приняли участие около 150 лучших гимнастов Юга России в возрасте от 9 до 17 лет. Адыгею и ее столицу представляла команда СШОР №2 им. В. С. Максимова. Ребята выступили более чем достойно. «Золото» в упражнениях на коне завоевал Муртаз Цишев, рассказали в администрации Майкопа.

Победа стала его путевкой в финал российского первенства. Еще один юный спортсмен из Майкопа — Даниил Широков — занял третье место.