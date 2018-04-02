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150 комплектов медалей разыграли среди самбистов в Вологде
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150 комплектов медалей разыграли среди самбистов в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Открытое первенство Вологды по борьбе самбо прошло в областной столице в минувшие выходные. Порядка 300 самбистов из шести регионов состязались в мастерстве.
Мальчики, девочки, юноши и девушки от 10 до 23 лет в различных весовых категориях приняли участие в спарингах. Спортсмены из Архангельской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей, а также Республики Карелия сразились на площадке ДЮСШ боевых искусств на ул. Предтеченской, 8.
Победители в каждой весовой категории награждены медалями и грамотами.
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