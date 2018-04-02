Курская «Инвента-Фарм» дважды уступила дома «Спартаку-2» из Ногинска

В субботу и воскресенье курская «Инвента-Фарм» проводила в родном спорткомплексе «Динамо» на улице Радищева два очередных матча чемпионата России по баскетболу в женской Суперлиге 2 против «Спартака-2» из подмосковного Ногинска и оба раза уступила — 41:72, 48:54 В первой игре гости ушли вперёд с первых минут и постепенно наращивали преимущество. После первой четверти «Инвента-Фарм» проигрывала — 11:18, к большому перерыву — 22:35, по истечении получаса игры — 30:63 и в итоге проиграла — 41:72. В нашей команде самыми полезными игроками стали Елена Толмачёва (10 очков + 4 подбора + 1 результативная передача) и Мария Лепина (10+5+1), у гостей — Кристина Лыхо (20+13+1) и Дарья Дудко (19+4+5).

А вот на следующий день курянки в равной борьбе выиграли в концовке первую четверть — 14:12, благодаря попаданию из-под кольца Марии Лепиной с заработанным при этом и реализованным ею же штрафным броском. На 16-й минуте счёт стал 26:16, а на 18-й — 28:18, но в концовке второго периода подмосковные баскетболистки сократили разрыв — 28:23. На 26-й минуте курянки снова убежали вперёд — 35:28, однако на 29-й они уже проигрывали — 37:38. С таким счётом закончилась третья четверть, а в четвёртой равенство борьбы наблюдалось до 33-й минуты, после чего «Спартак-2» на 38-й уже вёл — 43:50, и в итоге «Инвенрта-Фарм» снова уступила — 48:54. На этот раз самыми полезными игроками в нашей команды стали Мария Лепина (20+13+1) и Татьяна Зеленоборская (11+4+3), у гостей — Алина Безбородова (14+6+3) и Кристина Лыхо (12+12+1).

Набрав в 34 встречах 39 очков, «Инвента-Фарм» остаётся на предпоследнем десятом месте. Заключительные домашние поединки в чемпионате подопечные Натальи Левченко проведут в этом же зале 27 и 28 марта против аутсайдера — «Динамо-2» из Иваново. Начало игр — в 13.00.

Олег Столбецов