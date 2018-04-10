Чем запомнился 25-й тур РФПЛ

Тяжёлая победа «Локомотива» и потасовка после финального свистка

Лидирующий «Локомотив» в 25-м туре принимал «Ростов». Подопечным Юрия Сёмина в этой игре предстояло доказать, что они способны держать удар после неожиданных неудач. Речь, конечно, о сенсационном поражении от «Амкара». И железнодорожники справились с испытанием, даже несмотря на отсутствие дисквалифицированного капитана команды Игоря Денисова , который в матче с пермяками получил красную карточку. Его вполне достойно заменил Дмитрий Тарасов

Встреча получилось достаточно закрытой, в первом тайме гости вовсе оборонялись всей командой, практически не помышляя об атаках. В результате на перерыв соперники ушли при счёте 0:0.

Влетевший в ворота бывшего голкипера железнодорожников Ильи Абаева мяч так и остался единственным в матче. В оставшееся до финального свистка время «Ростов» безуспешно пытался отыграться, а «Локомотив» не особенно стремился развить свой успех. Самым же заметным событием встречи стала потасовка, которая разгорелась уже после финального свистка арбитра.

Промес-бомбардир и чествование Нурмагомедова

«Спартак» начал свою игру в Махачкале уже после финального свистка на стадионе в Черкизово. Казалось, «Анжи» сумеет создать действующему чемпиону серьёзные трудности, но на деле гости уже к 27-й минуте вели — 3:0. Все три мяча на свой счёт записал Квинси Промес. Голландец открыл счёт, с пары метров замкнув передачу Софьяна Ханни на линии офсайда, затем нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной и, наконец, реализовал пенальти, назначенный за фол на Луисе Адриано

Мало того, что данный хет-трик стал для Промеса первым в карьере, так Квинси ещё и опередил Веллитона в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории «Спартака». Голландский футболист забил за красно-белых во всех турнирах 62 мяча, тогда как бразилец — 61. Попутно Промес вырвался на первое место в гонке бомбардиров РФПЛ текущего сезона. С 13-ю мячами он опередил Фёдора Смолова . Нападающий остался настолько доволен своей игрой, что забрал мяч на память и поблагодарил болельщиков «Спартака» на русском языке.

Так что местным болельщикам оставалось радоваться чемпионскому поясу UFC уроженца республики Хабиба Нурмагомедова . К слову в честь победы отечественного бойца над американцем Элом Яквинтой болельщики устроили специальную акцию и в течение 60 секунд аплодировали своему земляку. Также в «Анжи» пригласили Нурмагомедова на ближайший домашний матч команды и приготовили для Хабиба специальный подарок.

«Спартак» же продолжает преследовать «Локомотив». Красно-белые одержали четвёртую победу подряд в РФПЛ. Всего в последних десяти матчах чемпионата подопечные Массимо Карреры выиграли девять раз и лишь в одном матче довольствовались ничьей — с «Локомотивом» в начале марта. Кажется, в команде настроены до последнего защищать титул.

Поражение ЦСКА и дубль Ташаева

А вот ЦСКА после поражения от «Динамо» из чемпионской гонки практически выпал. Теперь армейцев от «Локомотива» отделяют целых восемь очков. Красно-синим на московское дерби после тяжёлой поездки в Лондон откровенно не хватило сил. К тому же Виктор Гончаренко решил сыграть в два центральных защитника и просчитался. Возрастные Алексей Березуцкий Сергей Игнашевич зачастую не успевали за быстрыми соперниками. К слову последнему перед игрой вручили специальную памятную тарелку за 800-й матч на профессиональном уровне, который у опытного футболиста пришёлся на игру прошлого тура с «Ростовом».

Главным же героем встречи стал Александр Ташаев, дважды поразивший ворота Игоря Акинфеева . Голкипер сборной России накануне дерби отпраздновал 32-й день рождения, но одноклубники, видимо, подарили ему только галстук.

Правда гол вышедшего на замену Фёдора Чалова возродил интригу в матче, и армейцы до конца пытались сравнять счёт, но сделать им этого так и не удалось. К слову молодой нападающий вышел на поле вместо Ахмеда Мусы . Нигериец остался очень недоволен заменой и отказался пожать руку Гончаренко. Тот в ответ бросился в сторону скамейки и разразился гневной тирадой в адрес легионера.

«Это что-то внутреннее, семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки тоже могут быть. На эмоциях что-то наговорили», — объяснил после матча наставник ЦСКА.

А вот футболисты «Динамо» после игры находились в отличном настроении. Бело-голубые не проигрывают в чемпионате на протяжении шести матчей и вплотную приблизились к тому, чтобы побороться за шестое место, которое в случае победы «Спартака» в Кубке России, станет пропуском в Лигу Европы.

Для Хохлова же эта победа получилась особенно важной ещё и потому, что он начинал свою карьеру в составе ЦСКА. Поиграл за армейцев и Кирилл Панченко , который признался, что настрой на бывшую команду у него был «запредельный».

Вторая молодость Погребняка и спорный пенальти

Евгения Маркова. Одним из главных героев 25-го тура РФПЛ несомненно стал Павел Погребняк. Экс-форвард сборной России фактически потерял два года своей карьеры в «Динамо», где толком не играл, получая немалую зарплату. Наконец, зимой нападающий, забивавший в чемпионатах Англии и Германии, перешёл в скромный «Тосно», лишившийся Антона Заболотного

В первом же матче за новую команду Погребняку удалось забить. Опытный футболист помог коллективу из Ленинградской области выйти в полуфинал Кубка страны. В 24-м туре РФПЛ Павел вновь отличился — реализовал пенальти в матче с воспитавшим его «Спартаком». А на прошедшей неделе состоялось ещё одно знаковое событие для нападающего. Он вернулся на стадион «Петровский», на котором забил не один важный мяч в футболке «Зенита». На этот раз Погребняк выдал отличный матч с «Уралом» . Форвард оформил дубль, но вполне мог забивать и третий мяч. В добавленное арбитром время он убежал на рандеву с голкипером, но из убойной позиции пробил в перекладину.

После матча футболист признался, что на стадионе за его игрой наблюдал отец. Спортсмен также рассказал, что мужчина давно путешествует по святым местам. А на вопросах о виденных родственником чудесах Погребняк с изрядной долей самоиронии отметил, что таким чудом стал как раз его дубль.

Так или иначе, отец за сына наверняка порадовался, тем более некоторые болельщики уже всерьёз предлагают взять Павла на чемпионат мира.

К слову сама игра завершилась со счётом — 2:2. «Урал» спасся от поражения на 87-й минуте. В составе екатеринбуржцев нашёлся свой забивной нападающий. Владимир Ильин отличился сам и отдал результативную передачу. Но после финального свистка гости сетовали на спорный пенальти, назначенный в их ворота во втором тайме.

Эмоции Шатова и Манчини

Центральным матчем 25-го тура стала встреча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Двум командам, мечтающим о попадании в призовую тройку, предстояло решить, кто из них был этого больше достоин. Гостям пришлось заплатить 10 млн рублей, чтобы выставить максимально сильный состав — зимой «Краснодар» арендовал Олега Шатова, который не пригодился Роберто Манчини, и только под угрозой штрафа он бы мог сыграть против своей предыдущей команды.

«Покупка» Шатова на одну игру себя окупила — экс-игрок сборной России забил на 22-й минуте и подарил «Краснодару» лидерство, которое продержалось недолго, пока Александр Ерохин не сравнял счёт. Но во втором тайме «Зенит» бросил игру и перестал контролировать мяч, а у гостей было огромное желание набрать три очка и выйти на четвёртое место в турнирной таблице. Виктор Классон с отменной передачи Фёдора Смолова пяткой всё-таки сумел вырвать победу на 88-й минуте.

После встречи Манчини раскритиковал игроков своей команды, в особенности Себастьяна Дриусси, Эмилиано Ригони и Антона Заболотного за их низкий уровень игры в нападении. Он также не стал признавать, что расставание с Шатовым было ошибкой — по мнению наставника, один гол полузащитника ещё ничего не значит.

Дубль Горбатенко и еврокубковые амбиции «Арсенала»

Тульский «Арсенал» стремится к тому, чтобы встретиться с тёзками из Лондона в Лиге Европы. Если «Спартак» выиграет Кубок России, к чему на прошлой неделе был сделан очередной шаг, то обладатель шестого места по итогам чемпионата страны попадёт в еврокубки. И как раз на эту позицию сейчас активно претендуют подопечные Миодрага Божовича.

До 25-го тура претендентом на эту последнюю возможность оказаться в Европе была «Уфа». Но «Арсенал» на своём поле обыграл команду Сергея Семака и сместил её с шестой строчки. Победу хозяевам встречи принёс дубль Игоря Горбатенко — одного из трёх чемпионов Европы 2006 года в возрасте до 16 лет, которые продолжают играть на уровне Премьер-лиги. Бывший полузащитник «Спартака» отличился уже на второй минуте, откликнувшись на прострел Эванса Кангва, а затем вновь вывел свою команду вперёд, когда Дмитрий Стоцкий сравнял счёт.

Конечно, говорить о том, что «Арсенал» стоит ждать в Лиге Европы, пока рано. Преимущество по отношению к «Уфы» составляет всего одно очко, а впереди туляков ждут матчи с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом». Но по крайней мере своих прямых конкурентов туляки смогли обыграть.

Новое поражение «СКА-Хабаровска» и характер «Амкара»

Обыграв лидера чемпионата России «Локомотив», «Амкар» никак не мог ударить в грязь лицом в матче с последней командой турнирной таблицы «СКА-Хабаровском». Хотя встреча проходила на поле соперника и добираться до неё пришлось с пересадкой в Москве, пермяки всё равно положили ещё три очка в свою копилку.

Забивать мячи подопечным Вадима Евсеева удобнее всего было в компенсированное время обоих таймов. Незадолго до перерыва Александр Рязанцев воспользовался ошибкой соперников, потерявших мяч в своей штрафной, и открыл счёт. А уже под занавес матча, когда хабаровчане играли вдесятером, отличился Михаил Костюков . «Амкар» поднялся на 11-е место, но не обезопасил себя от прямого вылета из РФПЛ — от опасной зоны его отделяют всего четыре балла.

Голевое шоу в Казани

«Ахмат» не одерживал побед с ноября и так стремился поскорее прервать эту затянувшуюся безвыигрышную серию, что в матче с «Рубином» грозненцы организовали самый быстрый гол в этом сезоне РФПЛ. Магомед Митришев подобрал мяч после неудачного удара Аблайе Мбенге и точно пробил под Сосланом Джанаевым . На эту атаку у подопечных Михаила Галактионова ушло 18 секунд.

Как оказалось, гости поспешили, ведь у «Рубина» оставалось практически полтора часа, чтобы избежать поражения. Во втором тайме казанцы показали себя во всей красе и забили три мяча за 20 минут. Арендованный у «Спартака» Ивелин Попов оформил дубль — если за московскую команду он так ни разу не отличился до зимнего перерыва, то в четырёх матчах за «Рубин» у болгарского футболиста уже четыре забитых мяча.

Перед первым голом Попову ассистировал Сердар Азмун, и он же забил второй мяч для команды в этом матче. Иранец долгое время после прихода из «Ростова» не мог нащупать свою игру, но теперь он причастен к пяти голам своей команды в четырёх последних встречах, когда нападающий выходил на поле. Точный удар Азмуна после розыгрыша штрафного был отнюдь не лишним — под занавес встречи Митришев оформил дубль, но это не спасло «Ахмат» от поражения.