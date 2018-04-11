По итогам 25-го тура РФПЛ один болельщик лишен права посещать спортмероприятия

Заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Сафонов подвел итоги 25-го тура чемпионата России. Слова Сафонова приводит ТАСС

"Тур прошел спокойно с точки зрения безопасности. Было два случая эмоционального поведения зрителей, выраженных в кричалках.

На матче в Санкт— Петербурге ( "Зенит" — «Краснодар») была использована одна дымовая шашка, болельщик был задержан, на него наложен штраф и запрет на посещение всех официальных спортивных мероприятий на один год.

В Туле был задержан болельщик, который уже имеет запрет на посещение, он был выявлен и задержан при попытке пройти на матч «Арсенала» (с «Уфой»), теперь ему грозит или увеличение штрафа, или административный арест, или увеличение запрета на посещение соревнований", — отметил замглавы департамента.