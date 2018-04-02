«Тосно» будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что лига получила от «Тосно» официальное письмо с указанием места проведения оставшихся домашних матчей нынешнего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Тосно» прислали письмо. Свои игры они будут проводить на «Петровском», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина

Ранее «Тосно» провёл домашнюю игру с «Рубином» в Саранске из-за отсутствия технической возможности проведения указанного матча на ЦСА спортивного комплекса «Петровский» в связи с установлением в феврале-марте 2018 года в Санкт-Петербурге аномально низких температур.