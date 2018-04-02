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«Тосно» будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский»
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«Тосно» будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что лига получила от «Тосно» официальное письмо с указанием места проведения оставшихся домашних матчей нынешнего сезона Российской футбольной Премьер-Лиги.
«Тосно» прислали письмо. Свои игры они будут проводить на «Петровском», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Ранее «Тосно» провёл домашнюю игру с «Рубином» в Саранске из-за отсутствия технической возможности проведения указанного матча на ЦСА спортивного комплекса «Петровский» в связи с установлением в феврале-марте 2018 года в Санкт-Петербурге аномально низких температур.
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