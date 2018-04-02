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Команда Федерации парусного спорта ЧР стала серебряным призером регаты «Русская весна»
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Команда Федерации парусного спорта ЧР стала серебряным призером регаты «Русская весна» 

ТАСС 2 часа назад
В Севастополе на базе яхт-клуба филиала ЦСКА прошла парусная регата «Русская весна-2018» на призы полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Героя России вице-адмирала Олега Белавенцева.
В регате приняли участие около 200 спортсменов из восьми регионов России. В заключительном этапе в море вышли глава Республики Крым, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, командующий Черноморским флотом Александр Витко, главы регионов Северо-Кавказского федерального округа.
Федерация парусного спорта Чеченской Республики выступила в классе яхт SB20. В составе команды:
— Хасан Хаджиев, Президент ФПС ЧР, капитан команды
— Александр Божко, МС, победитель самой высокогорной регаты в России «Кубок Кезеной-Ам 2017» и «Суперкубка „Ахмат“, рулевой команды
— Максим Шереметьев, МС МК, тактик команды
Спортивная борьба все дни соревнований была очень напряженной. По итогам регаты команды Севастополя и Чеченской Республики набрали одинаковое количество баллов, но по количеству первых приходов команда ФПС ЧР стала серебряным победителем. „У нас была стабильность, все приходы были призовые, — комментирует рулевой команды Александр Божко. — Это хорошее начало и крепкий фундамент для будущих побед“.
Регата „Русская весна“ проходит в Севастополе уже четвертый год, команда Федерации приняла участие в соревнованиях впервые.
Экипировка команды предоставлена партнером ФПС ЧР компанией „ВнешТрейдСервис ЛТД“, официальным дистрибьютором бренда Zhik на территории России.
Напомним, что с 4 по 8 июля 2018 года в Чеченской Республике состоится традиционная регата „Кубок „Кезеной-Ам 2018“. Соревнования пройдут на высоте 1870 метров над уровнем моря. Принять участие в регате может любой желающий. Оставить заявку можно на сайте — http://www.chyf.ru/.
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