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4-летняя курянка получила Гран-При в Международном вокальном конкурсе «Я пою»
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4-летняя курянка получила Гран-При в Международном вокальном конкурсе «Я пою» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Участники до 17 лет выступили по нескольким направления: эстрадный вокал, народный, академический вокал
1 апреля в Санкт-Петербурге прошёл гала-концерт III Международного вокального конкурса «Я пою», в котором приняли участие ребята от 5 до 17 лет, в порядке исключения допускались конкурсанты от 4 лет. Испонители выступали по следующим направлениям: эстрадный вокал, народный, академический вокал.
Оценивали творчество конкурсантов ведущие педагоги по эстрадному и академическому вокалу из лучших вузов России, продюсеры, композиторы, звёзды российской и зарубежной эстрады.
По итогам конурса Гран-При получила наша землячка 4-летняя Валерия Несенюк.
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