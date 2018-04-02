4-летняя курянка получила Гран-При в Международном вокальном конкурсе «Я пою»

Участники до 17 лет выступили по нескольким направления: эстрадный вокал, народный, академический вокал

1 апреля в Санкт-Петербурге прошёл гала-концерт III Международного вокального конкурса «Я пою», в котором приняли участие ребята от 5 до 17 лет, в порядке исключения допускались конкурсанты от 4 лет. Испонители выступали по следующим направлениям: эстрадный вокал, народный, академический вокал.

Оценивали творчество конкурсантов ведущие педагоги по эстрадному и академическому вокалу из лучших вузов России, продюсеры, композиторы, звёзды российской и зарубежной эстрады.

По итогам конурса Гран-При получила наша землячка 4-летняя Валерия Несенюк.