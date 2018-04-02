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Изделия курских осуждённых представят на муниципальных и межрегиональных выставках
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Изделия курских осуждённых представят на муниципальных и межрегиональных выставках 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Традиционно большим спросом у покупателей пользуются сувенирная продукция (резные шкатулки, иконы, нарды и шахматы) и товары для отдыха (разборные мангалы, коптильни)
По данным пресс-службы УФСИН России по Курской области, несколько ярмарок с участием товаров, изготовленных в колониях, уже проведены. На ярмарке, прошедшей в городе Судже, за считанные часы раскупили не только сигнальные жилеты для автомобилистов, но и костюмы «Охотник» и «Титан женский».
— Основной целью участия уголовно-исполнительной системы региона в межрегиональных ярмарках является привлечение потенциальных заказчиков, налаживание взаимодействия по организации совместных производств со сторонними организациями различных форм собственности, трудоустройство осуждённых имеющих исковые обязательства, — отметил руководитель пресс-службы ведомства Николай Цыбульский.
В апреле учреждения УФСИН России по Курской областипримут участие в трёх муниципальных и межрегиональных ярмарках, которые состоятся 2 апреля в городе Курске на площади Советов, 20 апреля в городе Судже в ТЦ Меркурий и 25 апреля в городе Курчатове на пр-те Коммунистическом.
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