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Курский «Авангард-М» стартует в зоне «Черноземье» III дивизиона 21 апреля
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Курский «Авангард-М» стартует в зоне «Черноземье» III дивизиона 21 апреля 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В Воронеже состоялась жеребьёвка Первенства России по футболу среди команд III дивизиона и Кубка России по футболу (зона «Черноземье») 2018 года
В первом туре, который пройдёт 21 апреля, встретятся победители турнира двух предыдущих лет: действующий чемпион «Металлург-ОЭМК» из Старого Оскола отправится в гости к нововоронежскому «Атому». Всего в Первенстве примут участие 13 команд. Из-за нечётного числа команд-участниц «Олимпик» из Новой Усмани вступит в борьбу со второго тура. А в Кубке России на стадии 1/8 финала будут проведены 4 матча.
Вторая команда курского «Авангарда», которая в новом сезоне будет называться «Авангард-М» свой стартовый матч первенства проведёт в гостях против липецкого «Металлурга-М».
В целом Календарь первого тура Первенства и 1/8 финала Кубка выглядят следующим образом:
1 тур  21 апреля 2018 года (суббота)
ФК «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) — ФК «Елец» (Елец)
«Металлург-М» (Липецк) — «Авангард-М» (Курск)
«Локомотив» (Лиски) — ФК «Тамбов-М» (Тамбов)
«ОрёлГУ» (Орёл) — «Спартак» (Россошь)
«Атом» (Нововоронеж) — «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол)
«Факел-М» (Воронеж) — «Искра» (Смоленск)
«Олимпик» (Новая Усмань) — пропускает тур.
Кубок России 1/8 финала
23 мая 2018 (среда)
«Локомотив» (Лиски) — ФК «Елец» (Елец)
ФК «Калуга-М» (Калуга) — «ОрёлГУ» (Орёл)
«Олимпик» (Новая Усмань) — «Металлург-М» (Липецк)
ФК «Тамбов-М» (Тамбов) — «ЧерноземАгромаш» (Воронеж)
Олег Столбецов
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