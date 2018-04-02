Курский «Авангард-М» стартует в зоне «Черноземье» III дивизиона 21 апреля

В Воронеже состоялась жеребьёвка Первенства России по футболу среди команд III дивизиона и Кубка России по футболу (зона «Черноземье») 2018 года

В первом туре, который пройдёт 21 апреля, встретятся победители турнира двух предыдущих лет: действующий чемпион «Металлург-ОЭМК» из Старого Оскола отправится в гости к нововоронежскому «Атому». Всего в Первенстве примут участие 13 команд. Из-за нечётного числа команд-участниц «Олимпик» из Новой Усмани вступит в борьбу со второго тура. А в Кубке России на стадии 1/8 финала будут проведены 4 матча.

Вторая команда курского «Авангарда», которая в новом сезоне будет называться «Авангард-М» свой стартовый матч первенства проведёт в гостях против липецкого «Металлурга-М».

В целом Календарь первого тура Первенства и 1/8 финала Кубка выглядят следующим образом:

1 тур 21 апреля 2018 года (суббота)

ФК «Красный-СГАФКСТ» (Смоленск) — ФК «Елец» (Елец)

«Металлург-М» (Липецк) — «Авангард-М» (Курск)

«Локомотив» (Лиски) — ФК «Тамбов-М» (Тамбов)

«Атом» (Нововоронеж) — «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол)

«Факел-М» (Воронеж) — «Искра» (Смоленск)

«Олимпик» (Новая Усмань) — пропускает тур.

Кубок России 1/8 финала

23 мая 2018 (среда)

«Локомотив» (Лиски) — ФК «Елец» (Елец)

ФК «Калуга-М» (Калуга) — «ОрёлГУ» (Орёл)

«Олимпик» (Новая Усмань) — «Металлург-М» (Липецк)

ФК «Тамбов-М» (Тамбов) — «ЧерноземАгромаш» (Воронеж)

Олег Столбецов