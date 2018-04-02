Курское «Динамо» разгромило в Москве команду «МБА», а " Инвента" дома уступила екатеринбургскому «УГМК»

А вот вторая четверть получилась малорезультативной, причём — для обеих команд. Достаточно сказать, что первые очкив этом периоде баскетболистки «МБА» набрали только в конце второй минуты, а курянки — и вовсе на пятой. Принесла их Элен Сиак, забросившая дважды с линии штрафных. Следом отличились Эпифания Принц и Соня Петрович, набравшая 6 очков подряд. В итоге к большому перерыву на табло горели цифры 28:42.

В начале третьего периода «Динамо» сделало рывок — 0:11, и пять очков из них принесла Татьяна Видмер. Ещё один рывок — 8:0 курянки совершили в последние две минуты четверти, завершившейся трёхочковым попаданием Ннемкади Огвумике с сиреной — 39:66. А в начале заключительной десятиминутки 4 очка за 15 секунд принесла курянкам Ксения Левченко. Её почин поддержали затем Элен Сиак, Елена Кириллова, Мария Вадеева, Анна Круз, и динамовки довели встречу до разгрома — 51:96.

Самыми полезными игроками в своих командах стали: у «МБА» — Людмила Сапова (16 очков + 2 подбора + 0 результативных атакующих передач), Нина Глонти (13+2+1), Екатерина Сытняк (6+5+1), у «Динамо» — Соня Петрович (16+7+1), Элен Сиак (13+8+0), Наталья Жедик (11+3+4), Елена Кириллова (11+3+1).

Второй матч этих команд состоится в Курске на паркете спортивно-концертного комплекса 4 апреля и начнётся в 19.00. В случае победы москвичек третья решающая игра пройдёт здесь же 5 апреля в это же время.

В матче «Инвенты» с «УГМК» американка Майя Мур уже на 16-й секунде вывела вперёд гостей — 0:2, но через минуту с небольшим Олеся Сафонова восстановила равновесие — 2:2, а на 3-й минуте курянки повели — 7:4. Но уже на 6-й минуте этот счёт изменился на 7:13, и наставнику «Инвенты» Элен Шакировой пришлось брать «тайм-аут». На 7-й минуте Юлия Козик двумя точными попаданиями с линии штрафных сократила разрыв до минимума — 14:15, но догнать соперниц курянки так и не сумели. Первая четверть завершилась со счётом 16:19, а в дальнейшем уральская команда продолжила уверенно наращивать разрыв. К большому перерыву счёт уже был 29:44, после третьей четверти он стал 42:63, а финальная сирена зафиксировала поражение «Инвенты» — 55:84.

Самыми полезными игроками стали: в составе «Инвенты» — Ольга Фролкина (10+3+1), Екатерина Поляшова (9+5+0) и Кристина Сафонова (9+1+1), в составе «УГМК» — Эмма Меессеман (20+7+4), Майя Мур (17+5+5) и Лара Сандерс (13+5+2).

4 апреля в 17.00 «по Москве» команды проведут вторую встречу в пригороде Екатеринбурга — городе Верхняя Пышма. В случае, если подопечным Элен Шакировой удастся взять реванш, там же 5 апреля пройдёт третий решающий поединок.

И в двух остальных четвертьфинальных парах победу в первых встречах одержали в гостях команды, закончившие первый этап в верхней четвёрке: «Спарта энд К» (Видное) — «Енисей» (Красноярский край) — 70:75, «Казаночка» (Казань) — «Надежда» (Оренбургская область) — 60:90. Вторые и, если потребуется, третьи матчи пройдут 4 и 5 апреля в Красноярске и Оренбурге.

Стали известны даты проведения матчей четвертьфинальных серий «плей-офф» и в женской Суперлиге 1. Курское «Динамо-Фарм» первую встречу с «Нефтяником» из Омской области проведёт дома 10 апреля. Вторая и, если понадобится, третья игра состоятся в Омске 13 и 14 апреля.

Олег Столбецов