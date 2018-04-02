Курганцы взяли «серебро» на турнире по рыболовному спорту 

С 28 марта по 1 апреля в Кургане прошёл турнир по рыболовному спорту на Кубок России в дисциплине «Ловля на мормышку со льда».
Организаторами соревнований выступила Федерация Рыболовного Спорта России. На блестящей ледяной глади Орловского водохранилища потягать рыбку сошлись более 50 человек. В состязаниях приняли участие и мужчины и женщины.
В личном зачёте у женщин лучший результат показала участница из Омской области — ей удалось вытащить рыбы на 903 грамма чистого веса. На втором месте — рыболов из Сургута, поймавшая 837 граммов рыбы. «Бронзу» забрала Татьяна Киселёва из Тульской области — 731 грамм. А вот в командном зачете курганские рыболовы взяли «серебро». Обойти их удалось тюменцам. Замкнули тройку лидеров также спортсмены из Тюменской области. Чуть-чуть не хватило везения команде из Новосибирской области — они четвертые.