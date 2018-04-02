Курганцы взяли «серебро» на турнире по рыболовному спорту

С 28 марта по 1 апреля в Кургане прошёл турнир по рыболовному спорту на Кубок России в дисциплине «Ловля на мормышку со льда».

Организаторами соревнований выступила Федерация Рыболовного Спорта России. На блестящей ледяной глади Орловского водохранилища потягать рыбку сошлись более 50 человек. В состязаниях приняли участие и мужчины и женщины.