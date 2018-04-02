30 марта открылась вторая очередь музея Курской битвы

За два года, прошедшие с момента открытия выставки в апреле 2016 года, её посетили более тысячи курян и гостей города

За время существования частного музея поискового отряда «Курган», он стал активной площадкой для встреч ветеранов с молодёжью, студентами и школьниками. 30 января общественности представили новые экспонаты, добытые во время раскопок последних двух лет.

Как рассказал руководитель отряда Алексей Сотников, рядом с двумя погибшими артиллеристами на поле боя севернее села Ольховатка, поисковики нашли лафет 76-миллиметровой полковой пушки образца 1927 года, состоявшей на вооружении 203 гвардейского полка 70 гвардейской стрелковой дивизии. Орудие было уничтожено немецким снарядом 6 июля 1943 года в поединке с немецкими танками. Части танка Т-34, подожжённого термитным снарядом и уничтоженного в результате детонации боекомплекта, стали единственным на сегодняшний день памятником его погибшему экипажу. Есть на выставке и детали немецких танков, уничтоженных солдатами Красной Армии. Эти и многие другие экспонаты позволяют посетителям выставки почувствовать накал ожесточённого сражения на Курской дуге.

Поисковики подготовлили реконструкции формы и амуниции солдат и офицеров Красной Армии различных родов войск, принимавших участие в Курской битве, в том числе с помощью найденных на поле боя предметов. Посетители теперь воочию могут увидеть, во что был одет и как экипирован главный герой этого сражения — простой русский солдат–пехотинец. А, рассматривая форму офицера-артиллериста, легко представить в ней капитана Георгия Игишева, командовавшего батареей, стоявшей у села Самодуровка и не пропустившей фашистские танки через рубежи своей обороны. Батарея подбила 19 фашистских танков, а когда все орудия были уничтожены, капитан Игишев повёл артиллеристов и автоматчиков в рукопашную. Он погиб в этом бою, но немцы дальше не прошли. Капитану Георгию Игишеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза, а село Самодуровка, рядом с которым он принял свой последний бой, сегодня называется Игишево. В музее рядом с фотографией капитана-артиллериста — снимок военного врача Любови Казиной. Историю их любви и случайной встречи за несколько часов до его гибели многие по сей день считают легендой.

Так постепенно шаг за шагом поисковики распутывают сложные истории отдельных героев, целых полков и даже дивизий и «пишут» подробную историю Курской битвы.