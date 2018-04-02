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«Анжи» сравнил Данченко с Месси, Салахом и Ибрагимовичем
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«Анжи» сравнил Данченко с Месси, Салахом и Ибрагимовичем 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Пресс-служба «Анжи» опубликовала в Instagram пост, посвященный игрокам, которые проявили себя в концовках матчей на минувших выходных.
В список футболистов был включен полузащитник махачкалинской команды Олег Данченко, а также форварды Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси").
Гол Данченко в компенсированное время помог «Анжи» уйти от поражения в выездном поединке с «Краснодаром» (1:1) в рамках 24-го тура РФПЛ.
Публикация от Анжи (@fc_anji_ru_official)
2 Апр 2018 в 12:51 PDT
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